Stargirl, il poster della serie che ha stregato Geoff Johns: 'The CW partner fantastico'

Geoff Johns, ex direttore creativo di DC Comics attualmente al lavoro su diversi titoli tratti dai fumetti della compagnia tra cui Wonder Woman 1984 e Titans, ha parlato della sua collaborazione con The CW per il recente debutto di Stargirl.

In particolare, l'autore si è complimentato con il reparto marketing del network per un poster ufficiale che lo ha colpito particolarmente: "Quel poster mi ha dato la sensazione che il fumetto prendesse vita. Non so perché ci è voluto tanto, ma è stata la prima volta che ho preso fiato in due anni. Era la mia immagine preferita e anche quella di Brec Bassinger, probabilmente perché cattura perfettamente lo spirito del personaggio. Per noi è stato come vedere il lavoro realizzato, ho pensato 'Oh mio dio, è reale'".

L'immagine, che potete trovare in calce, mostra la supereroina di Brec Bassinger al fianco di uno STRIPE (Special Tactics Robotic Integrated Power Enhancer) vicino ad un fienile con sopra disegnata la bandiere americana.

"Non avrei mai pensato una cosa del genere. E la parte più interessante è che il team di marketing di The CW ha capito perfettamente il tono dello show e lo ha celebrato molto bene" ha aggiunto Johns. "Quando vedo una cosa del genere so che sto collaborando con un partner fantastico. So che lavorano con passione, ma quell'immagine mi ha colpito particolarmente... È il poster che voglio avere sul muro. So che è strano, ma è stata davvero la ciliegina sulla torta."

In attesa di novità sulla data di uscita italiana, vi lasciamo ai poster dei protagonisti di Stargirl e alle dichiarazioni di Johns sulle scene eliminate.