Stargirl, ecco le prime immagini ufficiali del finale di stagione

Nei giorni scorsi l'emittente televisiva CW ha la rilasciato alcune immagini ufficiali di Stars and S.T.R.I.P.E, prima parte del finale di stagione di Stargirl. Da esse è possibile notare come la Injustice Society metterà gravemente in pericolo la famiglia di Courtney. In particolare è evidente che Tigress è sulle tracce della mamma Barbara.

Si tratta della prima parte di finale di stagione diviso in due parti per Stargirl che vedrà la nuova Justice Society of America prepararsi lottare contro gli acerrimi nemici della Injustice Society. La posta in gioco sembra essere veramente alta. Nell’episodio Brainwave, è stata svelata la verità sul Progetto New America dell’ISA che prevedere l'utilizzo di un amplificatore e dei poteri dello stesso Braiwave per il controllo della mente di tutti in un raggio di sei stati. Solo la Justice Society dunque può fare veramente qualcosa per arginare questa crescente minaccia.

Di seguito potete vedere dunque le prime immagini ufficiali di Stars and S.T.R.I.P.E part one, la cui sinossi ufficiale recita: "Con l’ISA sulle loro tracce, Courtney (Brec Bassinger), Pat (Luke Wilson) e la squadra si incontrano per decidere i loro prossimi passi. Nel frattempo, Rick (Cameron Gellman) fa un passo avanti, e il team si prepara per una resa dei conti con l’ISA".

É certo che il finale di stagione di Stargirl riserverà grandi sorprese.