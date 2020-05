Stargirl è pronta al crossover con l'Arrowverse: 'aspettiamo solo il momento giusto'

Com'è ormai noto, il secondo nome della The CW è "crossover" e con Crisi sulle Terre Infinite, l'ultimo di una lunga serie, l'emittente televisiva ha dato davvero il meglio di sé con cameo e spettacolari omaggi all'intero DC Universe. Tra i nuovi eroi che si uniranno all'Arrowverse anche Stargirl, che non vede l'ora di scendere in campo.

Lo showrunner Geoff Johns ha recentemente rivelato ai microfoni di TV Guide che l'intero cast capeggiato da Brec Bassinger è più che pronto a prestare aiuto a Flash e all'intera schiera di supereroi del piccolo schermo:

"Siamo pronti per qualunque genere di crossover [con l'Arrowverse], purché abbia senso. Se ci sarà un'opportunità interessante la coglieremo al volo."

Ottime notizie per i fan, anche se in un certo qual modo c'era da aspettarselo: marchio distintivo della The CW è proprio la propensione al multi-verso, che con tutte le sfaccettare del caso permette all'emittente di sviluppare in parallelo filoni narrativi molto diversi e che all'occorrenza possono convergere in un'unico epico evento.

Inoltre Stargirl è uno dei personaggi fondamentali dell'universo DC, in quanto sarà proprio lei a dar vita alla nuova generazione della Justice League of America e a questo punto sembra quasi logico che il futuro team di eroi debba accogliere anche membri provenienti da altre dimensioni... A meno che non subentrino nuovi doppleganger!

