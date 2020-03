Stargirl è pronta ad entrare in azione nelle nuove immagini della serie

Abbiamo scoperto la data di uscita di Stargirl, serie prodotta dall'emittente televisiva The CW e da DC Universe. Gli appassionati delle avventure della supereroina saranno entusiasti di vedere queste due nuove immagini dedicate al personaggio interpretato da Brec Bassinger.

Potete vederle in calce alla notizia, i due scatti ci mostrano quindi la protagonista alle prese con lo Scettro Cosmico, appartenuto originariamente al padre Pat Dougan, personaggio interpretato da Luke Wilson. Inoltre possiamo dare uno sguardo più accurato al costume che Stargirl indosserà nel corso delle puntate dello show.

La prima stagione sarà trasmessa a partire dal prossimo 11 maggio nel servizio streaming di DC Universe, andando invece in onda il giorno successivo su The CW. Il fatto di essere una co produzione tra le due emittenti mette in dubbio la presenza di Courtney Whitmore nell'Arrowverse: durante il recente crossover, intitolato Crisi sulle Terre Infinite, avevamo scoperto che Stargirl opererà su Earth-2, separata quindi dagli altri personaggi dell'universo DC, anche se in molti tra i fan sperano di vederla interagire con i suoi colleghi dell'Arrowverse.

Non sappiamo ancora quando arriverà in Italia e su quale canale verrà trasmessa, nell'attesa vi lasciamo con il trailer di Stargirl, che ci ha mostrato gli inizi della carriera da supereroina di Courtney Whitmore.