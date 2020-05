Stargirl: la protagonista della serie DC Universe vuole un crossovero con l'Arrowverse

Ha debuttato a metà maggio con la premiere e ha attualmente all'attivo due episodi, il terzo in arrivo il 1° giugno, e Stargirl di DC Universe (e su CW) è già un successo di critica e pubblico, tanto che la protagonista, Brec Bassinger, sta già fantasticando e pensando a un possibile crossover con l'Arrowverse.

La Brec ha detto ai microfoni di TV Guide che "le piacerebbe molto intersecare le storie con Supergirl": "Dico Supergirl perché penso che Supergirl e Stargirl si prestino assolutamente a lavorare insieme, persino simili nel nome".



La serie ha debuttato dapprima su DC Universe, per fare poi il suo esordio anche su The CW qualche giorno dopo. "Prende il fumetto Stars and STRIPE, il fumetto della Justice Society, e lo fonda in una sola cosa" ha spiegato tempo fa il produttore esecutivo Geoff Johns "I toni sono un mix tra Spider-Man: Homecoming e Buffy l'ammazzavampiri. Oltre ai fumetti. Si tratta di una storia su una famiglia unita e una liceale" concluse Johns. E i primi due episodi sembrano effettivamente aver confermato la cosa.



Geoff Johns ha parlato dei collegamenti tra Stargirl e l'Arrowverse mentre Brec Bassinger ha confermato le trattative per un crossover con The Flash, che potrà concretizzarsi in futuro.



