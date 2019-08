Stargirl: pubblicate alcune foto dal set dell'episodio finale

La produzione di Stargirl si avvia verso la conclusione e in questi giorni stanno venendo girate le scene del finale di stagione della serie DC Universe. Una serie di foto che arrivano direttamente dal set in Georgia, però, potrebbero aver anticipato elementi dell’episodio.

Stargirl.TV ha condiviso delle immagini che sono con buone probabilità le migliori a disposizione fino a ora di Stargirl (Brec Basinger) in costume. In sua compagnia c’è Yvette Monreal nei panni di Wildcat. In più, è presente anche un video in cui si vede un abbraccio tra le due, anche se in assenza di un contesto non è possibile capire bene come si sia arrivati a quel punto.

Lo show segue le vicende della studentessa liceale Courtney Whitmore, che arriverà a formare un gruppo di improbabili giovani eroi per combattere i cattivi del passato. Come possiamo leggere nella sinossi “questa nuova serie DC Universe reimmagina Stargirl e il primo vero gruppo di supereroi, la Justice Society of America, in un modo divertente e imprevedibile”.



Stargirl è prodotta da Warner Bros. Television, Mad Ghost Productions e Berlanti Productions e la colonna sonora sarà diretta dalla compositrice di Capitan Marvel, Pinar Tropak.

La serie debutterà nei primi mesi del 2020, anche se manca ancora una data d’uscita ufficiale.