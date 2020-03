Stargirl raccoglie l'eredità di Starman nel nuovo trailer esteso della serie DC

Dopo aver visto Stargirl in azione nel teaser trailer è tempo di dare uno sguardo più esteso alla nuova serie in arrivo su DC Universe e The CW. Quest'ultima ha infatti pubblicato il trailer ufficiale, in vista del debutto dell'11 maggio.

Il filmato, che potete vedere in cima alla notizia, ci mostra il mondo di Stargirl (Brec Bassinger), da poco trasferitasi con la madre e il patrigno, tra attività scolastiche e soprattutto il ritrovamento dello Scettro Cosmico. Vediamo poi Pat Dugan (Luke Wilson) raccontarle la storia di Starman (Joel McHale) e della Justice Society of America. "Questo è il nostro destino", afferma Courtney Whitmore prima di presentarsi come Stargirl e lanciarsi all'attacco.



Ecco dunque la sinossi ufficiale di Stargirl: "la studentessa liceale Courtney Whitmore ispira un improbabile gruppo di giovani eroi a fermare i cattivi del passato. Questa nuova serie DC Universe reimmagina Stargirl e il primo vero gruppo di supereroi, la Justice Society of America, in un modo divertente e imprevedibile”. La serie è prodotta da Warner Bros. Television, Mad Ghost Productions e Berlanti Production.

La serie è scritta da Geoff Johns, il quale figurerà anche come produttore esecutivo, ruolo in cui sarà affiancato da Sarah Schechter e Greg Berlanti. Ricordiamo che Stargirl debutterà su DC Universe l'11 maggio e che ogni episodio sarà trasmesso il giorno successivo su The CW. Siete incuriositi da Stargirl?