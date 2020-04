Stargirl è una ribelle nel nuovo trailer della serie The CW e DC Universe

Il network The CW ha pubblicato in questi minuti un nuovo trailer ufficiale per Stargirl, nuova serie dell'universo DC realizzata dallo sceneggiatore Geoff Johns.

Il nuovo trailer, che come al solito potete gustarvi comodamente all'interno del player che trovate nell'articolo, mostra che la protagonista Courtney è disposta a ribellarsi ai desideri del suo patrigno se questo è ciò che serve per dare la caccia alla Injustice League. Lega dell'ingiustizia. Dopotutto, il Cosmic Staff l'ha scelta per proteggere la sua città e lei ha un piano per farlo.

"Hai mai ascoltato qualcosa di quello che ti dico?" chiede Pat (Luke Wilson) alla protagonista (Brec Bassinger) nel filmato: l'uomo sembra cercare un punto di contatto con la sua nuova figliastra, ma Stargirl è determinata ad usare i suoi poteri e niente e nessuno, nemmeno il suo aspirante tutore, potrà ostacolarla.

Vi ricordiamo che Stargirl racconta la storia di Courtney Whitmore, destinata a diventare l'ispirazione per una nuova generazione di supereroi, la Justice Society of America. I personaggi della serie sono apparsi nel crossover Crisis on Infinite Earths, che ha stabilito l'esistenza di Stargirl e degli altri come abitanti di una Terra parallela dell'Arrowverse. Lo show, la cui distribuzione partirà a maggio, è basato sul personaggio della DC Comics creato da Geoff Johns e Lee Moder.

