Stargirl: durante le riprese girati due finali diversi in caso di rinnovo di The CW

Come sappiamo, Stargirl è stata cancellata da The CW insieme ad altre serie del suo listino per venire incontro alle nuove direttive dopo la fusione di Warner Bros. e Discovery. Tuttavia, la produzione della serie DC aveva girato durante le riprese due finali diversi nell'eventualità remota che lo show venisse rinnovato per una quarta stagione.

A quanto pare la Stagione 4 di Stargirl sarebbe stata "folle" a detta della sua protagonista. In una nuova clip (che potete visualizzare qui sopra) tratta dal prossimo episodio del Wayne Ayers Podcast, Brec Bassinger ha affermato che con i tanti cambiamenti in corso alla The CW e alla Warner Bros. Discovery, lo showrunner di Stargirl Geoff Johns "ha fatto il passo più lungo della gamba e ha girato due finali diversi" per il finale, le cui riprese si sono svolte a metà marzo e andrà in onda il 7 dicembre, "perché non voleva lasciare i fan con troppi punti interrogativi".

Bassinger ha detto che il finale inutilizzato, con tanto di cliffhanger, potrebbe finire in un cofanetto DVD e, pur sperando che ciò accada, ha avvisato che comunque "renderà le persone un po' più tristi perché l'idea alla base della quarta stagione era folle. Sarebbe stata epica. E credo proprio che sia questo il motivo per cui ci è voluto così tanto tempo prima di ricevere ufficialmente la notizia della cancellazione, perché Geoff è arrivato con un'idea così meravigliosa.... Ma non era destino".

In un precedente estratto del podcast, la Bassinger aveva commentato la cancellazione di Stargirl dicendo di aver "scoperto a maggio che Stargirl non sarebbe stata rinnovata per una quarta stagione", quasi due mesi dopo la fine delle riprese della terza stagione. "In realtà stavo volando a un evento per Stargirl quando ho ricevuto la notizia. Ma non era ancora certo".

Per questo motivo, "i mesi successivi... sono diventati un'altalena di emozioni. Mi dicevano: 'Sì, credo che verrà rinnovata' oppure 'Oh, no, la stiamo proponendo a un altro servizio di streaming...'", aveva aggiunto Bassinger.