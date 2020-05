Stargirl: da Ritorno al Futuro a E.T., i film che hanno influenzato la nuova serie DC

Stargirl approda finalmente nell'Arrowverse con il debutto della season premiere su The CW, dopo essere andata in onda anche su DC Streaming. A parlarne con Collider è Geoff Johns, creatore del personaggio e della serie, che rivela quali sono stati i film che più lo hanno influenzato durante la realizzazione dello show.

Johns, che è anche showrunner e produttore esecutivo di Stargirl, ha spiegato come, prima ancora di iniziare le riprese, ha cercato di portare attori e produzione sulla stessa lunghezza d'onda: quella degli anni '80!

"A livello tonale ho avuto diverse ispirazioni. Prima di girare ho addirittura affittato una teatro ad Atlanta dove abbiamo proiettato Ritorno al Futuro per il cast e la crew della serie" ha rivelato "Ritorno al Futuro è uno dei miei film preferiti, se non il mio preferito di sempre, e i toni di Ritorno al Futuro, E.T. e de I Goonis mi hanno tutti ispirato, ci sono cresciuto, e li adoravo".

Zemeckis, Spielberg e lo stimato Donner quindi in prima linea.

"Volevo che ci fosse più di un semplice accenno nella serie. [...] Sono storie che amavo per il loro ottimismo, ma anche perché riuscivano a prendere elementi come i viaggi nel tempo, gli alieni, i pirati, e renderli accessibili a tutti, mostrare una storia davvero carica di emozioni alle persone. [...] Quindi l'obiettivo era di realizzare qualcosa di simile, ma a modo nostro. Volevamo davvero creare dei piccoli richiami agli anni '80".

Dunque non ci resta che attendere i prossimi episodi (che vanno in onda ogni martedì negli Stati Uniti) per scoprire quanto e in che modo questa ventata nostalgica abbraccerà la nuova serie con protagonista Brec Bassinger.