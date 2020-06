Stargirl: il ruolo della Justice Society è molto più grande di quanto pensate, ecco perché

La nuova serie tv DC, "Stargirl", ha fatto il suo debutto soltanto da poche settimane e sembra già che la storia stia scavando molto nella profondità dei personaggi, e ce ne dà conferma proprio Geoff Johns in un suo recente intervento per Comicbook.com.

Dopo la puntata dello scorso 8 giugno, "Wildcat", è stato reso pubblico il promo del quindo episodio "Hourman and Dr. Mid-Nite", che svilupperà ancor meglio la trama riguardante la JSA. Ma alcune scene presentano anche qualche riferimento a personaggi iconici dell'Universo DC che potrebbero sembrare degli Easter Eggs voluti da Johns nello show, invece è proprio lui a precisare l'importanza di alcuni oggetti che apparentemente sembrano messi lì a caso, e che invece si riveleranno tutt'altro andando avanti nella trama.

"Andiamo in profondità nella tradizione perché amiamo la tradizione. La gente vuole dire: 'Oh guarda, un Easter Egg della pink pen o di green lantern' ma quelli non sono Easter Eggs. Sono percorsi per nuove storie. E quali che siano quelle storie, la mia speranza è che possiamo continuare per raccontarle nelle prossime stagioni dello spettacolo. Vedremo. Ma tutto conduce da qualche parte. E quindi non c'è niente da buttare. Non c'è niente che sia una menzione usa e getta [...] Potrebbe non essere qualcosa a cui ci avviciniamo immediatamente, ma sono strutture che abbiamo pianificato".

Tant'è che già in precedenza lo showrunner aveva affermato che ogni personaggio di Stargirl avrebbe avuto una storia da raccontare, quindi c'è da aspettarsi molta profondità, e sebbene si basi molto, com'è giusto che sia, sui comics DC, vedremo anche qualche stravolgimento rispetto ai fumetti, così come avviene per il personaggio di Icicle che ci sorprenderà, parola di Neil Jackson.