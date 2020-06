Stargirl: sale l'entusiasmo nel trailer del quinto episodio, 'Hourman and Dr. Mid-Nite'

Continuano le avventure di Stargirl, la serie tv creata da Geoff Johns per DC Universe con protagonista Brec Bassinger, e nel promo del nuovo episodio, "Hourman and Dr. Mid-Nite", l'entusiasmo per la nuova JSA non fa crescere.

Continua a crescere il team di supereroi capitanato da Courtney Whitmore a.k.a. Stargirl.

Nel promo del nuovo episodio vediamo infatti come si presentano due membri fondamentali della nuova Justice Society, Dr. Mid-Nite e Hourman.



E mentre il primo (anzi, la prima) sembra avere una vasta gamma di abilità grazie al visore di cui è dotato (incluso postare direttamente su Twitter), il secondo ci appare un pochino in difficoltà al momento, anche se proprio Courtney si offrirà di aiutarlo a superare i suoi problemi.

"Halloween a blue Valley: Mentre Courtney (Brec Bassinger) cerca di reclutare nuovi membri per la Justice Society of America, Pat (Luke Wilson) è sempre più vicino a scoprire quale membro dell'ISA possa trovarsi a Blue Valley. Nel frattempo, cercando Rick (Cameron Gellman), Courtney, Yolanda (Yvette Monreal) e Beth (Anjelika Washington) si ritrovano al party di Halloween di Cindy Burman (Meg DeLacy)" recita la sinossi ufficiale di "Hourman and Dr. Mid-Nite".

L'episodio, che andrà in onda il 16 giugno, è stato diretto da David Straiton e scritto da Melissa Carter. Tra gli altri interpreti troviamo anche Amy Smart, Trae Romano, Hunter Sansone Jake Austin Walker, e Christopher James Baker.