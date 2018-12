Stargirl: ci sarà anche Lou Ferrigno Jr. nei panni di Hourman!

La serie TV di Stargirl ha finalmente trovato l'attore giusto per interpretare uno dei fondatori della Justice Society of America. Si tratta di Lou Ferrigno Jr. che andrà proprio a vestire i panni di Rex Tyler, meglio noto ai fan dei fumetti per il suo alter ego di Hourman.

Per chi non dovesse conoscerlo, si tratta di uno scienziato di New York che nutre un forte amore per il mondo della chimica. Diventa un supereroe in seguito ad una serie di incidenti che lo hanno portato a scoprire una vitamina particolare chiamata "Miraclo", che gli garantisce super forza e resistenza al di sopra della media per circa un'ora al giorno. Lotta tutti i giorni per bilanciare la vita di eroe e padre di famiglia.

Lou Ferrigno Jr. si aggiunge dunque al già nutrito cast che comprende Brec Bessinger nei panni di Stargirl, Anjelika Washington (Shameless) in quelli di un misterioso personaggio, molto probabilmente Wildcat, e Joel McHale in quelli di Starman.

La serie seguirà le incredibili avventure di Courtney, un'adolescente liceale che diventa l'improbabile ispirazione per una generazione completamente nuova di supereroi. Il personaggio in questione è stato ideato proprio da Geoff nel 1999 ed è già apparso due volte in live action: in Smalville, interpretata da Britt Irvin, e in Legends of Tomorrow, interpretata da Sarah Grey.

Stargirl arriverà in esclusiva su DC Universe, piattaforma di streaming che al momento offre ai fan Titans, e che sarà poi arricchita da Young Justice: Outsiders, Doom Patrol, Swamp Thing e una serie animata su Harley Quinn.