Stargirl: il season finale ha una scena post credit che non dovete assolutamente perdere

La prima stagione della più nuova serie tv targata DC Stargirl sta per giungere al termine, e mentre ci attende un episodio davvero emozionante, sembrerebbe che anche il post-episodio sia da non perdere.

Courtney Whitmore e i suoi compagni si stanno preparando per la resa dei conti, che in realtà ha già avuto inizio nello scorso episodio Stars & S.T.R.I.P.E. Part 1, e si concluderà questa settimana con Stars & S.T.R.I.P.E. Part 2.

Justice Society e Injustice Society arriveranno dunque ad affrontarsi una volta per tutte, e a giudicare dal trailer del season finale, ne vedremo delle belle.

Ma se pensate che il divertimento finisca con i titoli di coda, fate attenzione, perché Stargirl ha in serbo una sorpresa.

Il sito TV Line riporta infatti che dobbiamo stare in agguato per delle scene extra: "Il finale di Stargirl sembra davvero costoso... E poi lo sembra ancor di più andando avanti, e poi... Avete capito. Verso metà episodio c'è un plot twist così figo (o crudele?) che non oso pronunciare un'altra sillaba al riguardo. E infine, sappiate che ci saranno almeno due momenti in cui vi sembrerà che sia finità lì, ma non è così, quindi nn spegnete il vostro televisore/PC troppo in fretta".

Sappiamo già che Stargirl è stato rinnovato per una seconda stagione, quindi quale che sia il soggetto/argomento di queste scene che faremmo bene a non perderci, è praticamente garantito che avrà un seguito nei nuovi episodi (perché siamo tutti d'accordo che probabilmente si tratterà di qualcosa che ci lascerà volutamente col fiato sospeso e il desiderio che la seconda stagione possa arrivare il prima possibile, sì?).

Voi che ne pensate? Cosa credete che ci verrà mostrato nelle ultime scene? Fateci sapere nei commenti.