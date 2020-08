Stargirl, nessuno può sentirsi al sicuro nel nuovo trailer del finale di stagione

Le cose si fanno sempre più complesse per Stargirl, come dimostra il promo della seconda parte di Stars & S.T.R.I.P.E, episodio finale della serie dedicata all'eroina DC

Con la Injustice Society sul punto di lanciare Project New America, è tempo che la giovane ragazza e la nuova Justice Society of America prendano posizione per salvare la loro città da una condanna ormai certa. Courtney dovrà fare i conti con Icicle e tutti gli altri cattivi dell'ISA dopo aver scongiurato l'attacco alla sua famiglia come abbiamo visto in nella prima parte del finale di Stargirl.

La situazione è particolarmente critica e non c'è chiaramente tempo da perdere, bisognerà giocare tutte le carte possibili per tentare di salvare il salvabile. Per fortuna Rick è stato in grado di decodificare il giornale di Rex, ottenendo quindi una mappa dela rete di tunnel sotterranei dell'ISA. Ciò fornisce ovviamente u grosso vantaggio nella lotta all'organizzazione criminale.

Stargirl è stata rinnovata per una seconda stagione e Brec Bassinger protagonista della serie ha assicurato che sarà ancora più entusiasmante ed adrenalinica della prima. L'attrice non vede l'ora di poter ritornare sul set e spera che, anche il pubblico possa apprezzare questa nuova stagione. Intanto tutti sono in trepida attesa per il finale della prima e sperano che tutto vada per il meglio. Bisognerà attendere ancora poco per scoprire quale sarà il destino di Courtney e dell'intera Blue Valley.