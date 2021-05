Stargirl, la serie DC fa tripletta: ufficiale il rinnovo di The CW per la stagione 3

The CW continua a mostrare fiducia nei propri progetti e nell'Arrowverse rinnovando ancora un'altra serie DC: Stargirl avrà ufficialmente una terza stagione.

Manca ancora un po' all'arrivo della seconda stagione di Stargirl su The CW, ma l'emittente americana ha già dato il via libera per un'ulteriore stagione.

La serie tv con protagonista Brec Bassinger è stata infatti rinnovata per una terza stagione ancor prima di constatare quale sarà la reazione del pubblico ai nuovi episodi, segno di grande fiducia nel titolo da parte del canale (e dell'accordo con la piattaforma streaming HBO Max che co-finanzia lo show).

Nato come DC Universe Original, ovvero dall'ex-servizio streaming DC/Warner, e trasmesso anche da The CW, la scorsa estate Stargirl è stato rinnovato proprio da The CW per una seconda stagione.

"Siamo più che orgogliosi di continuare a condividere le storie di Nicky Shen e Courtney Whitmore, due forti e potenti giovani donne al centro della nuova generazione degli Show The CW" ha affermato il Presidente e CEO di The CW Mark Pedowitz, facendo riferimento non solo al rinnovo di Stargirl, ma anche a quello di Kung Fu per una seconda stagione "Mentre ognuna di queste serie può vantare un incredibile fucina di talenti sia dietro che davanti la cinepresa, Kung Fu e Stargirl non hanno solo regalato ai fan delle fantastiche scene d'azione degne dei migliori eroi, ma hanno anche portato sullo schermi temi importanti come le dinamiche famigliari e i rapporti personali, e non vediamo l'ora di vedere cosa ci riserveranno in futuro".