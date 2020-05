Stargirl: la serie rivela il destino di Hawkman e Hawkgirl

Nei giorni scorsi è andata in onda la prima puntata di Stargirl, nuova serie TV prodotta da The CW e che farà parte dell'Arrowverse. Nel corso dell'episodio abbiamo scoperto quale è stato il destino della Justice Society of America.

Abbiamo visto la puntata intitolata "S.T.R.I.P.E.", che ha mostrato ai fan l'intervento di Pat, che è accorso in aiuto della protagonista per cercare di sconfiggere Brainwave. Dopo la battaglia, i due si ritrovano nel negozio di Pat, dove Stargirl scopre qualche retroscena sulla storia della JSA e in particolare sul destino di Hawkman e Hawkgirl, che come Starman e molti altri membri della Justice Society of America sono stati uccisi dai loro rivali della Injustice Society. Ai fan quindi è stato rivelato cosa è accaduto a due personaggi, le cui scene però non sono andate in onda.

Una versione alternativa dei due supereroi era già apparsa nella prima stagione di Legends of Tomorrow, inoltre si era parlato della loro carriera nel corso delle puntate di Crisi sulle Terre Infinite, anche se non sappiamo cosa è successo a quella versione dei due personaggi. Mentre aspettiamo la messa in onda dei prossimi episodi dello show, vi segnaliamo questo poster dedicato a Stargirl, elogiato anche dal creatore della serie Geoff Johns.