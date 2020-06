Stargirl: nel settimo episodio seguiremo l'addestramento di Courtney

Continuano le avventure di Stargirl: la nuova supereroina dell'Arrowverse ha da poco fatto il suo debutto su The CW, vi segnaliamo quindi la sinossi ufficiale della settima puntata condivisa dall'emittente televisiva.

L'episodio si intitolerà "Shiv Part One" e andrà in onda lunedì 29 giugno, mostrandoci una parte dell'allenamento che Courtney e gli altri dovranno affrontare. Ecco la breve descrizione della puntata che è stata pubblicata da The CW: "Mentre Pat insegna a Courtney, Yolanda, Beth e Rick l'importanza del lavoro di squadra, l'ISA cerca di scoprire l'identità dei suoi avversari. Inoltre la scuola si prepara per la festa di inizio anno, nel frattempo Cindy si ribella alle regole severe del padre, mentre Barbara accetta un'offerta di Jordan". Nell'episodio diretto da Lea Thompson e scritto da Evan Ball saranno anche presenti Trae Romano, Christopher James Baker, Jake Austin Walker e Hunter Sansone.

Continua quindi l'addestramento della nuova versione del gruppo che si dovrà opporre ai membri della Injustice Society, nel frattempo i fan stanno ancora discutendo della presenza di una lanterna verde in Stargirl, sono in molti infatti che sperano di poter vedere una comparsa del celebre supereroe in una delle puntate della prima stagione, considerando anche le dichiarazioni fatte dal creatore della serie Geoff Johns e che potete leggere seguendo il link della notizia.