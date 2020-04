Stargirl: primo sguardo ai protagonisti della serie DC nelle immagini della

The CW ha pubblicato le foto della première in anteprima di Stargirl. La serie, che in America verrà lanciata dapprima su DC Universe lunedì 18 maggio e poi su The CW il 19 maggio, è stata creata da Lee Moder e Geoff Johns, con la produzione congiuntamente affidata a Berlanti Productions, DC Entertainment e Warner Bros. Television.

Stargirl segue le vicende di Courtney (Brec Bassinger), studentessa al secondo anno di liceo che si trasferisce a Blue Valley, nel Nebraska, dopo che sua madre (Amy Smart) ha sposato Pat Dugan (Luke Wilson). Courtney ispira un gruppo di giovani eroi a fermare i cattivi del passato.

La serie è ispirata al fumetto Stars and STRIPE, e secondo il co-creatore e produttore esecutivo, Geoff Johns, lo show avrà un tono simile a celebri serial e film come Spider-Man: Homecoming e Buffy l'ammazzavampiri.



Secondo la sinossi ufficiale dell'episodio pilota, Courtney si trasferirà in Nebraska, faticando ad adattarsi alla sua nuova città. Scoprirà anche un segreto riguardo il patrigno, ma le foto pubblicate in queste ore si concentrano soprattutto sul trasloco di Courtney in Nebraska.

Sono assenti dettagli o indicazioni sul suo futuro da eroina della protagonista ma considerando che si tratta della première è lecito pensare che ci sarà tempo per vedere Courtney in vesti supereroistiche.

Nel nuovo trailer si vede una Stargirl ribelle, pronta ad entrare in azione. In un altro trailer si vede una nuova Justice Society raccogliere il testimone.