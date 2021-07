Stargirl: primo sguardo alla seconda stagione nelle nuove foto ufficiali

Grazie a TV Line, possiamo dar oggi una nuova occhiata a quello che ci aspetta della seconda stagione di Stargirl, la serie basata sui fumetti della DC e che andrà in onda nuovamente su The CW. Nelle immagini non solo vediamo i protagonisti della serie ma anche le new entry, sia tra gli amici della supereroina che tra i suoi nuovi nemici.

Nel dettaglio possiamo notare la migliore immagine finora della figlia di Lanterna Verde (Alan Scott) qui identificata come Jenny (e interpretata dall'attrice Ysa Penarejo), così come anche Richard Swift/The Shade interpretato da Jonathan Cake. Sempre grazie a TV Line possiamo scoprire qualche dettaglio in più su quello che vedremo in questa seconda stagione di Stargirl.

A quanto pare il personaggio di Joel McHale, il quale dovrebbe essere Sylvester Pemberton/Starman, tornerà nella premiere della seconda stagione mentre Pat (Luke Wilson) aggiornerà la neo-formata JSA sulla storia della JSA originale in particolare rivelando alcuni degli aspetti più sconvenienti e scomodi della storia di quel team. The Shane farà la sua prima comparsa all'ufficio di Barbara all'American Dream (Amy Smart).

Abbiamo già potuto vedere un trailer della seconda stagione di Stargirl, dove la nuova Justice Society of America (JSA) vorrebbe appendere i mantelli al chiodo una volta sconfitta apparentemente la Injustice Society of America, ma Courtney non è così sicura si tratti della scelta giusta. The Shade e Thunderboalt faranno la loro comparsa nella stagione, così come Jenny interpretata da Ysa Penarejo figlia della Lanterna Verde Alan Scott che a quanto pare non andrà subito d'accordo con la protagonista.

La seconda stagione di Stargirl andrà in onda il 10 agosto 2021 su The CW mentre la prima stagione debutterà in Italia su Rai 4 a partire dal 19 luglio prossimo. Intanto, Stargirl è già stato rinnovato per una terza stagione.