Stargirl, per lo showrunner la stagione 2 sarà 'in equilibrio tra luce e oscurità'

Abbiamo avuto nei giorni scorsi alcune anticipazioni sulla stagione 2 di Stargirl. Dopo una prima stagione dalle atmosfere brillanti, ricca di azione e freschezza, il creatore della serie Geoff Johns ha anticipato toni più cupi, tanto che la sfida, ha detto, sarà quella di trovare il giusto equilibrio tra luce e oscurità.

In un recente incontro con la stampa, Johns ha parlato dell'importanza di rimanere fedeli a quanto visto finora in Stargirl, ma anche della necessità di cercare strade nuove.

"Penso che siamo tutti davvero, davvero orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto nella stagione 1 e per la stagione 2 volevamo essere lo stesso show, con il gli stessi personaggi che si amano, che vogliono aiutarsi l'un l'altro e vogliono essere buoni e fare del bene, amare ed essere amati, e hanno ancora umorismo e cuore e tutto il resto" ha spiegato il creatore e showrunner di Stargirl. "Ma c'è bisogno di alcuni cambiamenti di tono, così non finiamo solo per ripetere noi stessi."

Mentre nei nuovi episodi potrebbe esserci un personaggio di Lanterna Verde, il cambiamento, ha continuato Geoff Johns, sarà ben percepibile fin dalla premiere della seconda stagione. "La prima scena è volutamente specifica e vaga allo stesso tempo, perché volevo che tutti sapessero che c'è un cambiamento di tono in questa stagione" ha aggiunto. "Così entri subito in un'atmosfera spaventosa e dark, [...] e c'è molto divertimento e umorismo dopo. Ma era importante, ho pensato, solo per impostare subito il tono della stagione, per farvi sapere che faremo paura in questa stagione."