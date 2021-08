Stargirl: Sportsmaster e Tigress saranno regular nella terza stagione!

Come anticipato, nel quarto episodio di Stargirl ci sarà un sorprendente ritorno. La seconda season della serie della CW è ricominciata il 10 Agosto, già con la certezza di essere stata rinnovata per una stagione 3. Nell'episodio del 31 Agosto rivedremo Sportsmaster e Tigress, e sappiamo che i supervillain compariranno anche in Stargirl 3.

Infatti, i personaggi interpretati da Neil Hopkins e Joy Osmanski, apparsi in precedenza in Stargirl 1 e pronti a tornare, sono stati già promossi come regular per la prossima season. I due membri della Injustice Society avranno dunque un loro ruolo molto importante nelle puntate a venire.

Sportsmaster e Tigress sono gli alter ego della coppia di sposi Lawrence "Crusher" Crock e Paula Brooks. Stiamo parlando di due supervillain piuttosto importanti nell'universo DC, apparsi per la prima volta nel 1947. Lawrence e Paula sono i genitori di Artemis Crock (Stella Smith), la quale alla fine assumerà il ruolo di Tigress nei fumetti DC originali. Artemis è un personaggio già noto al grande pubblico per la sua precedente apparizione nella serie animata Young Justice.

Il personaggio di Sportsmaster è stato creato da John Broome e Irwin Hasen, ed è in verità apparso poco prima di Tigress, nella serie di fumetti All-American. Paula Brooks, creata da Mort Meskin, è invece apparsa nel numero 68 dei Sensation Comics. La figlia è arrivata circa 40 anni dopo.

L'interprete di Tigress, Joy Omanski ha anticipato che ciò che abbiamo visto nella prima stagione non è niente in confronto a quanto accadrà in questa. Dunque una storia avvincente coinvolgerà i due cattivi e la nostra protagonista.

Nel frattempo, mentre l'interprete di Mike Trae Romano commenta il terzo episodio di Stargirl, noi assistiamo al ritorno della coppia Lawrence-Paula, atteso per la puntata in arrivo il 31 Agosto su The CW.