Stargirl: Stella Smith interpreterà Artemis nella serie DC?

Sin dall'uscita della prima foto ufficiale di Stargirl, il nuovo serial targato DC Universe ha destato sicuramente dell'interesse negli appassionati e, soprattutto, nei fan di lunga data della DC Comics.

Come saprete, il cast della serie tv è davvero molto ricco ed ora il sito Full Circle of Cinema sembra abbia riportato un nuovo rumor proprio sui personaggi che appariranno e, in particolare, avrebbe svelato la presenza di un iconico personaggio della DC all'interno del serial.

Da quanto abbiamo appreso, la serie introdurrà sia personaggi nuovi che storici della mitologia DC e, dunque, vedrà il debutto di numerosi membri della Justice Society of America ma anche giovani eroi come, per l'appunto, Stargirl e Brainwave Jr.. Per il sito - ma prendetelo come un semplice rumor, per ora - potrebbe esserci anche Artemis nella serie, interpretata dall'attrice asiatica Stella Smith.

Nei fumetti, Artemis è la figlia del villain Sportmaster, anche lui atteso nella serie tv. Il casting della Smith era noto da tempo ma non era ancora chiaro il personaggio a cui avrebbe dato il volto. Il personaggio è anche apparso nell'acclamata serie animata Young Justice.

Stargirl debutterà su DC Universe nel 2020.