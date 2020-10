Stargirl, svelato l'interprete di Eclipso: ecco chi sarà il villain della seconda stagione

La seconda stagione di Stargirl ha ufficialmente trovato i suoi nuovi cattivi. Nelle scorse ore infatti sono giunti degli aggiornamenti sul casting e, per quanto ne sappiamo Nick Tarabay di The Expanse interpreterà Eclipso, Jonathan Cake di The Affair invece, tornerà come Shade.

Oltre a questi due nomi è stato fatto quello di Ysa Penarejo che interpreterà un personaggio DC attualmente sconosciuto. Eclipso è descritto come un'antica entità guidata dalla corruzione e dalla vendetta. Traboccante di un'oscurità fredda e terrificante, sfrutta i difetti degli altri, nutrendosi sadicamente del lato oscuro dell'umanità. L'arrivo del personaggio è stato anticipato verso la fine della stagione 1 di Stargirl, quando la Cindy di Meg DeLacy ha rubato il diamante blu in cui è intrappolato Eclipso. Tarabay ha interpretato già Capitan Boomerang in un'altra serie DC, ovvero Arrow.

Lo showrunner e creatore Geoff Johns su questa nuova stagione in arrivo ha detto: "Abbiamo davvero tante altre cose da approfondire, personaggi da introdurre, nuove storie da far intrecciare. Ne vedrete delle belle".

Nei prossimi episodi vedremo maggiormente Solomon Grundy che avrà sicuramente un ruolo più centrale nel corso delle vicende. Intanto date un'occhiata alle parole di Brac Bassinger sul finale di Stargirl 1 e fateci sapere nei commenti cosa vi aspettate da questa seconda stagione che andrà in onda su The CW.