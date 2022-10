Stargirl: The CW stacca la spina, la terza stagione sarà l'ultima

Che l'ArrowVerse non versasse nelle migliori condizioni negli ultimi anni, era cosa evidente a molti. Ma da qui a cedere la quasi interezza del pacchetto azionario di The CW a Nexstar, era una decisione di estrema gravità da parte di Warner. Ora è chiara l'intenzione di chiudere tutti i vecchi show e adesso tocca a Stargirl.

E così finisce. Nella generale ristrutturazione di Warner Bros. Discovery che ha messo la parola fine a un’infinità di prodotti, l’ultima pietra tombale viene posta su Stargirl, attualmente in fase di distribuzione con la sua terza, ora ultima stagione. La decisione, ricapitolata con minuzia di particolari da Deadline, si consuma nella più vasta cessione dello storico canale a Nexstar Media Group, gigante delle telecomunicazioni in rapida espansione.

Per quanto riguarda Stargirl, a quanto pare gli spettatori non dovranno preoccuparsi di un taglio netto e non motivato. A quanto si apprende infatti, nonostante la certezza della cancellazione non ci fosse fino a qualche settimana fa, le script room che hanno lavorato alla terza stagione hanno ricevuto con largo anticipo un preavviso, nel quale si paventava la possibilità di una fine di serie. Gli sceneggiatori avrebbero quindi lavorato a un finale senza ottica di nuove stagioni, per cui la chiusura per quanto frettolosa non dovrebbe risultare brusca.

Come detto, questa è la strada che si intraprenderà in futuro per molti programmi di The CW dopo la discussa vendita di Warner. Il canale era una co-proprietà WDB e Paramount, fondata da Warner ben prima della fusione con Discovery e da CBS prima che diventasse sussidiaria Paramount. Da qui il nome dell’emittente, The CW, che unisce le iniziali delle due compagnie fondatrici.

Warner e Paramount mantengono un 12,5% di azioni a testa, cedendo il 75% a Nexstar. È evidente quindi come, per una volta, i tagli di un prodotto DC non dipendano da Warner, ma da una mancanza di fiducia dei nuovi proprietari nell’ArrowVerse. Da qui la decisione di chiudere gran parte degli show – gradualmente e senza scontentare il pubblico – con tempi fisiologici. Questo rende però evidente come le speranze di Brec Bassinger su un crossover per Stargirl siano piuttosto vane.