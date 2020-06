Stargirl: i villain Tigress e Sportsmaster al centro dei nuovi poster della serie

Stargirl si è già fatta numerosi nemici, e dopo il temibile Icicle, per certi versi simile a Thanos, la serie The CW ha accolto anche altri due agguerriti villain.

È con la sesta puntata, intitolata The Justice Society, che i due hanno avuto modo di farsi conoscere. Il team di giovani eroi si è ritrovato alle prese con la prima vera missione di gruppo, non riuscendo sempre a cavarsela al meglio, soprattutto per quanto riguarda Hourman e Stargirl. Questi ultimi si sono imbattuti in Sportsmaster e Tigress mentre cercavano di far evadere Gambler. A questo punto i villain hanno dato prova di tutta la loro superiorità fisica.

Nonostante il tono spesso scanzonato, la serie ha messo la protagonista di fronte a sfide molto ardue, alla morte di vari personaggi e a sconfitte che a quanto pare non finiranno qui, dato che nelle foto dell'episodio 8 la vediamo in un letto di ospedale. Visto i poteri di cui dispone non sarà comunque un problema riuscire ad avere la meglio sui nemici più temibili.

Sicuramente il team deve ancora capire come collaborare e unire le forze nella maniera più corretta, per questo la settima puntata è incentrata sull'addestramento di Stargirl, anche in vista di nuovi villain provenienti dai fumetti DC.