Stargirl, Ysa Penarejo parla del suo futuro come Lanterna Verde

Dopo aver debuttato in Stargirl come Jenni-Lynn Hayden, figlia di Lanterna Verde, la new entry Ysa Penarejo ha confermato che il suo personaggio farà ritorno anche nei prossimi episodi della seconda stagione della serie The CW. Attenzione, seguono spoiler sull'episodio 2x02.

"Sento che questo avrà sicuramente un grande impatto su di lei" ha commentato l'attrice riguardo alla scoperta dei poteri di Lanterna Verde (via CBR). "Penso che lei sia sempre stata quella a cui molte persone si affidano, ma non nel senso di poter controllare un potere come quello di Lanterna Verde. È tutto molto nuovo per lei. Quindi penso che sia ancora sotto shock. Del tipo 'Beh, è davvero fantastico! Ma come farò a far funzionare questa cosa?".

La Penarejo ha poi rivelato quale sarebbe l'arco narrativo dei suoi sogni per il personaggio: "Mi piacerebbe vedere Jenni esplorare di più i suoi poteri, dal momento che è tutto nuovo per lei. Sono dei poteri davvero fantastici. Mi piacerebbe vederli utilizzare in situazioni diverse, ma anche che ruolo potrebbero ricoprire nella ricerca di Todd."

Voi cosa ne pensate della new entry? Come sempre, fateci sapere la vostra nell'area dedicata ai commenti qui sotto. Intanto, le anticipazioni di Stargirl 2x04 hanno svelato un sorprendente ritorno.