Stargirl, Yvette Monreal: 'Con quella tuta mi sento davvero un supereroe'

In un'intervista telefonica a Collider Yvette Monreal, che nella serie CW Stargirl interpreta Yolanda Montez / Wildcat, ha raccontato alcuni retroscena come il suo rapporto col personaggio, le dinamiche sul set con gli altri protagonisti e con la crew e la sua reazione alla lettura del finale di stagione.

Parlando della regista Leah Thompson e del suo approccio, Yvette Monreal ha ammesso: "La adoro, è una delle mie preferite. È stata un'attrice e ora è una regista, quindi sa davvero come parlare con noi attori. Alcuni registi tendono a dire: Fallo più pazzo, o Fallo più felice, mentre lei ci parla in un modo in cui ci fa capire davvero il risultato finale che vuole, e come fare per ottenerlo."

La cosa più bella del suo lavoro, ammette l'attrice, è in questo momento la sua tuta da Wildcat. "La cosa più bella è che è fatta per adattarsi esclusivamente al mio corpo" ha raccontato entusiasta. "All'inizio abbiamo fatto queste scansioni, scattano foto di ogni centimetro del nostro corpo perché si possa adattare perfettamente. È pazzesco, un lavoro incredibile."

Il risultato è che, quando Yvette Monreal indossa quella tuta, "sicuramente mi sento un supereroe. Avere un vestito del genere rende più facile entrare nel personaggio. All'inizio a volte era difficile muovermi, ma più ci lavoravo e più diventava facile. Ho avuto pochissime difficoltà, che non chiamerei neanche difficoltà perché era la cosa più divertente di tutte."

