Ci saranno gli Stark nel prequel di Game of Thrones

Lo scrittore Goerge R. R. Martin autore della saga fantasy letteraria A Song of Ice and Fire ha parlato con Etertainment Weekly di alcune importanti novità che saranno presenti all'interno della serie prequel di Game of Thrones come la presenza della storica e celebre famiglia Stark.

Prodotta sempre da HBO, la nuova serie sarà ambientata migliaia di anni prima degli eventi narrati in Game of Thrones e sarà incentrata sull'origine degli Estranei e del loro enigmatico leader, il Re della Notte.

A queste notizie si è aggiunta adesso anche quelle rese pubbliche da Martin, che fa parte del progetto insieme alla showrunner Jane Goldman, confermando quindi molte delle aspettative che i fan di Game of Thrones volevano vedere confermate anche in questo nuovo prodotto.

Ecco le parole dello scrittore:

"Gli Stark saranno sicuramente presenti all'interno della serie. Così come saranno presenti anche gli Estranei e altre creature come i metalupi e i mammuth".

Martin in passato, quando era stata confermata l'idea di sviluppare degli spin-off, aveva iniziato a stuzzicare la fantasia dei fan consigliando di recuperare il libro Fire & Blood, romanzo uscito nel 2018 e incentrato sulla dinastia Targaryen, mentre non aveva dato informazioni ufficiali su questa serie, conosciuta con il titolo provvisorio Bloodmoon e con la certezza della presenza di Naomi Watts nel cast.