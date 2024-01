Starpets è realtà: la nuova serie TV Ubisoft in stopmotion tutta creata in VR

Attraverso il primo teaser trailer, Ubisoft alza il sipario su Starpets, la sua nuova serie televisiva di genere kitsch comedy a tema spaziale e in stopmotion tutta realizzata tramite VR attraverso Quill Software. E già solo dal primo filmato sembra promettere scintille.

La presentazione di Starpets ci mostra una famiglia di coniglietti intenta ad organizzare un pic-nic quando all'improvviso in cielo compare un'astronave dalle intenzioni minacciose, intenzionata a distruggere il piccolo pianeta abitato dalla famigliola felice e rivelando che tutto l'universo è pieno di micromondi simili. Una seconda nave guidata da un gruppo di Rabbids interviene nel tentativo di proteggere i conigli, ma purtroppo non c'è nulla da fare: il pianeta viene distrutto assieme ai suoi abitanti.

Almeno per il momento la divisione Film & Television di Ubisoft non ha rivelato con esattezza quando Starpets andrà ufficialmente in onda, dunque non resta che attendere i prossimi mesi per scoprire la data d'uscita della nuova serie televisiva animata, firmata dal regista Stephane Berla e scritta da Eric Judor e Hafid Benamar. Poco ma sicuro, gli amanti delle commedie surreali e sopra le righe farebbero bene a tenerla d'occhio: chissà infatti quali sorprese ha stavolta in serbo Ubisoft per tutti i suoi appassionati.