Starship Troopers: Casper Van Dien vorrebbe Robert Rodriguez alla regia della serie TV

È passato più di un anno dalla prima notizia riguardo la serie TV di Starship Troopers, in attesa di altre informazioni ufficiali, vi segnaliamo questa intervista a Casper Van Dien, in cui discute del possibile nome del regista.

L'interprete di Juan Rico nel film del 1997 ha parlato con i giornalisti di Inverse della serie TV che dovrebbe raccontare le vicende ispirate al libro del 1959 di Robert A. Heinlein, in particolare ha discusso del nome del regista che potrebbe essere più adatto allo show. Ecco i suoi commenti: "Mi piacerebbe se ci fosse anche Robert Rodriguez. Sarebbe fantastico e sarebbe anche molto adatto. Quando stavamo lavorando insieme ad Alita Battle Angel mi parlava per tutto il tempo di Starship Troopers. So che adora quel film".

Nei mesi scorsi molti registi del calibro di Quentin Tarantino ed Edgar Wright avevano dichiarato di essere interessati a lavorare su una serie TV ispirata a Starship Troopers, ma per ora non sappiamo ancora il nome del regista che si occuperà di trasporre per il piccolo schermo l'opera di successo. Invece lo sceneggiatore originale del film ha rivelato che farà parte della troupe al lavoro. Se non la avete ancora letta, ecco la nostra recensione di Starship Troopers.