Starsky & Hutch, in cantiere una serie remake con due protagoniste femminili

Fox starebbe lavorando ad un nuovo progetto che riguarda Starsky & Hutch, serie di grande successo negli anni '70. Tuttavia, a differenza dello show originale i protagonisti della nuova versione saranno due donne, come scrive in queste ore The Hollywood Reporter. Il casting non è stato ancora organizzato.

Michael Thorn, presidente di Fox Entertainment, ha dichiarato che prima di procedere nella lavorazione della serie è intenzionato a visionare le sceneggiature di Sam Sklaver ed Elizabeth Peterson.



La serie originale Starsky & Hutch, prodotta da Aaron Spelling e Leonard Goldberg, venne introdotta con un film pilota da 72 minuti, salvo proseguire successivamente con una serie da 92 episodi suddivisi in quattro stagioni, in onda dal 1975 al 1979. Nel 2017 si parlò di un reboot di James Gunn mai concretizzato.

Starsky & Hutch era nota per le spettacolari sequenze d'azione e inseguimento in auto, con Paul Michael Glaser e David Soul nei panni dei due poliziotti protagonisti, David Michael Starsky e Kenneth Richard 'Hutch' Hutchinson. La popolarità dello show è proseguita negli anni con videogiochi e un remake cinematografico del 2004, con Ben Stiller e Owen Wilson negli iconici ruoli, presentato come una sorta di prequel della serie.



Lo scorso anno a Los Angeles venne inaugurata una mostra di celebri auto del cinema e della tv, tra cui la Ford Torino del 1976 di Starsky & Hutch.