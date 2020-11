Start Trek: Discovery tra professionalità ed emozioni, il cast ne parla con Will Wheaton

Le avventure spaziali di Star Trek non si fermano: con la terza stagione in corso sono già iniziati i lavori sulla quarta stagione di Discovery. Alcuni membri dell'equipaggio hanno comunque trovato il tempo di rispondere alle domande di Will Wheaton riguardo agli importanti temi portati avanti dalla serie.

L'attore di The Next Generation ha chiesto ad Anthony Rapp (Paul Stamets) e Wilson Cruz (Hugh Culber) di parlare delle dinamiche familiari all'interno del team di Discovery, in particolare in relazione ad una scena in cui i membri hanno preso parte ad una "cena di famiglia" in cui non è mancata una certa dose di imbarazzo.

"Credo che i nostri sceneggiatori abbiano fatto davvero un bel lavoro dandoci l'opportunità di approfondire la vita dei personaggi e di scavare in profondità. Sì, siamo tutti in servizio, abbiamo i nostri lavori da svolgere, ma non dobbiamo dimenticarci che siamo persone, persone che devono affrontare qualcosa di profondo come lasciarsi i loro ruoli alle spalle. Puoi essere comunque bravo nel tuo lavoro, puoi essere comunque professionale, ma inevitabilmente qualcosa di personale viene fuori. È stata una gran soddisfazione avere l'opportunità di esplorare tutto questo, in maniera autentica e realistica", ha commentato Rapp.

L'interprete del Dottor Culber ha poi aggiunto che il suo personaggio potrebbe trovarsi a ricoprire un ruolo fondamentale in futuro, dando supporto psicologico ai membri del team. Per saperne di più sulla stagione in corso vi rimandiamo alla recensione di Discovery 3x04.