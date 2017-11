StartUp: arriverà la terza stagione della serie targata Crackle

Il network della, ha dato il via ai lavori per la terza stagione della popolare serie da un'ora,! La nuova stagione sarà composta da dieci episodi.

La seconda stagione del thriller ricco di tecnologia è attualmente il titolo numero uno del servizio di streaming gratuito. Creata da Ben Ketai, StartUp è stata un successo a livello internazionale e ben accolto in oltre 50 paesi. La scorsa stagione ha portato la narrazione oltre il mondo della criptovaluta, arrivando all'intersezione tra tecnologia e il mercato nero digitale attraverso un prototipo darknet chiamato Araknet. Il cast dello show comprende Adam Brody e Ron Perlman, insieme anche produttori della serie con Martin Freeman, Edi Gathegi, Otmara Marrero e Addison Timlin.

"Siamo entusiasti di collaborare anche con il team e Crackle per la prossima terza stagione", ha dichiarato il creatore dello show, Ketai. "La scorsa stagione è stata entusiasmante, con cenni a temi rilevanti e moderni come la corporatizzazione di Internet, Bitcoin e la darknet che hanno reso possibile una grande narrazione. Ma la serie funziona perché i temi sono ben bilanciati con le trame dei personaggi e come tutto ciò influisca sulle loro vite. porteremo la traa ad un passo successivo e non vedo l'ora di riunire nuovamente la famiglia di StartUp per il nuovo anno".