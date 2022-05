Starz annuncia una nuova serie di Ava DuVernay con Lauren Ridloff e Joshua Jackson

La regista Ava DuVernay ha un nuovo progetto in cantiere, una serie drammatico-romantica che approderà su Starz. Lo show non ha ancora un titolo, ma sono già noti i nomi degli attori che interpreteranno i due protagonisti: si tratta della star di Eternals Lauren Ridloff e di Joshua Jackson, noto per il ruolo di Pacey in Dawson's Creek.

Il network dimostra molta fiducia nella prima regista afroamericana ad essere nominata ai Golden Globe per il film Selma - La strada per la libertà, dando il via direttamente a tre stagioni della nuova serie, per un totale di 18 episodi!

Ogni stagione sarà dunque composta da 6 episodi della durata di mezz'ora che racconteranno "ciò che succede quando ci si innamora di un amore incondizionato e ribelle. Uno dei due è ambizioso, l'altro è inquieto. Uno dei due è pronto a impegnarsi mentre l'altro discute il valore delle relazioni. Una è nera, l'altro bianco. Una è sorda, l'altro no. Anche se profondamente diversi, i due sono emotivamente e fisicamente attratti l'uno dall'altra, al di là delle aspettative personali e di ciò che pensano gli altri. La loro attrazione stravolge con passione ogni nozione di razza, genere, classe, abilità fisica e ogni convenzione culturale, elevandosi al vero amore che supera le differenze".

Kat Candler sarà la showrunner della nuova serie Starz e sarà autrice del primo episodio. Anche il coinvolgimento della DuVernay si estenderà ben oltre la produzione: la regista e creatrice della miniserie Netflix When They See Us supervisionerà il lavoro di sceneggiatura con il suo collettivo ARRAY Filmworks.

"Sono entusiasta di sviluppare questo appassionato progetto con Lauren, Josh e Kat" ha dichiarato Ava DuVernay. "Starz e Warner Bros Television si sono presi un coraggioso impegno produttivo nell'esplorare immediatamente tre stagioni. Siamo su di giri e pronti a iniziare quello che spero sarà un bellissimo viaggio per tutti coloro che ne fanno parte".

Quanto ai due protagonisti, è interessante evidenziare che Joshua Jackson e Lauren Ridloff hanno già calcato le medesime scene: i due volti noti del piccolo schermo, rispettivamente apparsi in Dawson's Creek e The Walking Dead, hanno condiviso il palco dello spettacolo teatrale Figli di un dio minore a Broadway, per il quale la Ridloff ha ottenuto la nomination come miglior attrice protagonista ai Tony Awards 2018.