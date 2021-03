Starz: Arriva in Italia It's a Sin, serie TV scritta da Russel Davies e Nicola Shindler

Continuano le serie in esclusiva per il celebre servizio streaming: dopo l'opera di Starz incentrata su Caterina de' Medici, vi segnaliamo un nuovo show intitolato It's a Sin e ambientato negli anni '80 durante l'apice della diffusione dell'AIDS.

Prodotta da Red Production Company e scritta da Nicola Shinder e Russel T. Davies, vincitore di numerosi premi BAFTA, It's a Sin ci racconterà la storia di tre giovani ragazzi gay, Ritchie, Roscoe e Colin, che decidono di trasferirsi a Londra. Nella capitale inglese i tre conosceranno Jill, con la quali instaureranno un profondo rapporto d'amicizia. Col passare degli anni li vedremo affrontare le difficoltà della loro vita, in particolare a causa dell'epidemia di AIDS. Nel cast dello show troveremo Olly Alexander, Omari Douglas, Callum Scott Howells e Lydia West, inoltre saranno presenti anche gli attori Neil Patrick Harris e Stephen Fry.

La prima stagione della miniserie è composta da 5 episodi, per ora non conosciamo ancora la data di uscita di It's a Sin, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo altre informazioni riguardo questa serie che ha riscosso un notevole successo tra il pubblico e la critica britannica.

Nei mesi scorsi il network aveva annunciato una nuova serie Starz intitolata Hightown con protagonista James Badge.