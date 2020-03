Stasera alle 23:35 il primo episodio di The Mandalorian su Italia 1

L'abbiamo atteso tanto, accontentandoci di qualche anticipazione ma cercando sempre di dribblare abilmente spoiler di ogni tipo, ma infine l'attesa sta per essere ripagata: Disney+ sta per arrivare in italia, e con esso il tanto atteso The Mandalorian.

Lo show ambientato nell'universo di Star Wars che segue le avventure del cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal è una delle punte di diamante del catalogo della neonata piattaforma streaming targata Disney che esordirà da noi il prossimo 24 marzo.

La nostra pazienza sarà però ripagata con una piccola (ma neanche tanto) anticipazione: come già annunciato nei giorni scorsi, infatti, intorno alle 23:35 di stasera Italia 1 trasmetterà il primo episodio di The Mandalorian in quella che sarà quindi una prima visione assoluta per l'Italia. Nella versione doppiata in italiano, inoltre, dovremmo essere in grado di riconoscere anche la voce di qualcuno che conosciamo piuttosto bene: si tratta di Fabio Rovazzi, che dopo la sua incursione in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker tornerà anche qui a prestare la voce ad uno stormtrooper.

L'arrivo in differita dello show in Italia, comunque, non ha impedito agli italiani di innamorarsi di Baby Yoda: le immagini della piccola e tenerissima star della serie circolano sui social ormai da mesi, e proprio negli ultimi giorni Hot Toys ha annunciato una nuova action figure del piccolo protagonista di The Mandalorian.