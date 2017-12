Stasera va in onda la Premiere di Agents of SHIELD 5 e Ghost Rider, in stagione, ci sarà!

Pare proprio chefarà nuovamente capolino in Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. quest'anno:, ha addirittura detto che lo vedremo parecchio nell'arco narrativo della season five, che inizia stasera con una lunga, in onda su ABC!

Durante il finale della quarta stagione di Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D., l'Agente Phil Coulson stipula un accordo con Ghost Rider per risolvere il pasticcio LMD. E l'attore che interpreta il ruolo dell'operativo SHIELD nell'MCU ormai da tanti anni, dice che dovremo aspettarci di vedere le conseguenze che porterà nella nuova stagione quel "contratto". In un'intervista con ComicBook.com, Gregg rivela che Coulson non ha parlato delle specifiche del suo accordo con il team, ma il pubblico verrà presto messo al corrente:

"Quello che posso dire è che l'accordo che lui ha fatto con Ghost Rider alla fine della quarta stagione, andrà saldato e, ad un certo punto, questo credo che porterà al culmine di tutto quanto accadrà nella stagione, man mano che gli episodi si susseguiranno."

Inoltre, Gregg parla del fatto che gli Agenti dello S.H.I.E.L.D. si troveranno a dover affrontare qualcosa di mai visto prima:

"Sono improvvisamente proiettati in questo nuovo mondo di cui non sanno nulla, che sembra selvaggio, per così dire. Una delle ragioni per cui amo questa stagione è che mi piace tanto lo sci-fi e mi dà l'impressione di prendere elementi da Snowpiercer, Delicatessen e Silent Running e tanta altra roba "figa" del genere.Per cui loro si ritrovano in questo mondo che non conoscono, del quale non sono padroni, hanno dei grossi limiti e, in un certo qual modo, sono anche separati gli uni dagli altri. Quindi, il cercare di ristabilire un certo grado di normalità, ritrovarsi come gruppo, sarà una grossa fetta della parte iniziale di stagione."

Jeph Loeb, Produttore esecutivo e Vicepresidente della Marvel Television, aggiunge che questa nuova stagione testerà i personaggi in modi in cui il Framework non avrebbe mai potuto fare:

"Fino ad ora abbiamo fatto capire al pubblico che i personaggi sapevano ciò che stavano facendo. Il Framework è un esempio perfetto, loro sapevano cosa fosse il Framework, avevano anche accettato di andare nel Framework e poi hanno dovuto affrontarne i disastri, quindi erano un passo avanti a tutti. Questa volta invece, è come se tutti cominciassimo la storia dallo stesso punto. non sanno dove si trovano e nemmeno noi lo sappiamo."

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. cast: Clark Gregg nei panni dell' Agente Phil Coulson, Ming-Na Wen nei panni dell'Agente Melinda May, Chloe Bennet nei panni di Daisy Johnson (Quake), Iain De Caestecker nei panni dell' Agente Leo Fitz, Elizabeth Henstridge nei panni dell'Agente Jemma Simmons e Henry Simmons nei panni dell'Agente Alphonso “Mack” MacKenzie.

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. torna stasera con uno speciale di 2 ore, in premiere, su ABC.