Stasera Laura: scaletta e ospiti del concerto di Laura Pausini in onda su Rai 1

In onda stasera alle 21:35 su Rai 1 la replica del concerto evento del 2014 di Laura Pausini, "Stasera Laura - Ho creduto in un sogno", che segnò il debutto televisivo dell'apprezzata cantante italiana. Vediamo insieme la scaletta e gli ospiti di quella che si prospetta essere una grande serata musicale.

Ospiti "Stasera Laura – Ho Creduto In Un Sogno"

Tra gli ospiti del concerto-evento registrato al Teatro Antico di Taormina di Laura Pausini nel Maggio 2014 troviamo Pippo Baudo, Paola Cortellesi, Claudio Baglioni, Marco Mengoni, Emma Marrone, Malika Ayane, Paola Turci, Noemi, L’Aura, Syria, La Pina, Fiorella Mannoia, Raf, le amiche Lorena, Ottavia ed Elisa e Biagio Antonacci. Con alcuni di questi la cantante parlerà della sua carriera, con altri invece duetterà.

Scaletta di Stasera Laura – Ho Creduto In Un Sogno

Di seguito invece la setlist:

Laura Pausini

Pippo Baudo

Benvenuto

Duetto con Paola Cortellesi: Non mi chiedermi e medley Il gatto puzzolone/Il topo Zorro/Katalicammello

Se non te (con Paola Cortellesi)

Strani amori

Avrai (con Claudio Baglioni)

Primavera in anticipo (It Is My Song) / Primavera anticipada (It Is My Song) con Marco Mengoni

Tra te e il mare

Con la musica alla radio (con Malika Ayane al violoncello, Noemi al pianoforte, Emma, Paola Turci e L’Aura alla chitarra, Syria alla consolle e La Pina rap)

Come se non fosse stato mai amore

Io canto (con Fiorella Mannoia)

Invece no

Mi rubi l’anima (con Raf)

Le cose che vivi con Elisa, Lorena, Ottavia (amiche)

Vivimi (con Biagio Antonacci)

Felicità con Lucio Dalla (duetto virtuale)

Finale con Pippo Baudo

La solitudine

Se fue

Il concerto può essere seguito anche sulla piattaforma RaiPlay in streaming. Laura Pausini si è detta molto contenta per la scelta della Rai di riproporre in onda il concerto: "sono felice che la Rai riproponga questa serata storica per me, in questo momento di grande vuoto e difficoltà per tutti. Per me la serata di Taormina ha un grande valore affettivo, è la festa per i miei 20 anni di carriera, vent’anni della mia vita attraverso le mie canzoni. E spero con la mia musica e i miei racconti di fare un po’ di compagnia alle persone che sono a casa" ha affermato.