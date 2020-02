Stasera parte Pechino Express 2020: i protagonisti ed il percorso

Ci siamo: riprende questa su Rai 2 la nuova edizione di Pechino Express, il fortunato reality show ormai giunto all'ottava edizione dopo il successo degli scorsi anni. Condotto da Costantino della Gherardesca, il programma si comporrà di dieci puntate, vediamo insieme i protagonisti ed il percorso che dovranno affrontare.

Pechino Express 2020 - Le dieci coppie

I Wedding Planner: Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi Le Top: Dayane Mello e Ema Kovac Le Figlie d’arte: Asia Argento e Vera Gemma Padre e figlia: Marco Berry e Ludovica Marchisio I Guaglioni: Gennaro Lillio e Luciano Punzo Mamma e figlia: Wendy Kay e Soleil Sorge I Gladiatori: Max Giusti e Marco Mazzocchi Le Collegiali: Nicole Rossi e Jennifer Poni I Palermitani: Annandrea Vitano e Claudio Casisa Gli Inseparabili: Valerio e Fabrizio Salvator

Pechino Express 2020 - Il percorso

Il percorso che dovranno affrontare le dieci coppie di Pechino Express 2020 parte dalla Thailandia. I protagonisti dovranno infatti attraversare l'isola di Koh Pra Thong ed i templi di Bankog, la capitale.

Successivamente si sposteranno in Cina, per poi arrivare per la prima volta in Corea del Sud, dove se la dovranno vedere con le rigide temperature invernali. Si tratta di una prima assoluta in quanto mai prima d'ora il reality era arrivato a toccare la nazione coreana.

La produzione, in risposta alle critiche e preoccupazioni, ha già precisato che le puntate sono state registrate prima dello scoppio dell'epidemia di Coronavirus.

L'intera edizione di Pechino Express potrà essere seguita su Rai2 e sulla piattaforma on demand RaiPlay.