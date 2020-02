Stasera il ritorno de La Corrida: tante novità per lo show di Carlo Conti

Torna questa sera alle 21:25, dagli studi televisivi "Fabrizio Frizzi" di Roma, la nuova edizione del varietà La Corrida, che segna l'arrivo di tantissime novità. A condurla, per il terzo anno consecutivo, ci sarà Carlo Conti affiancato dalla valletti Ludovica Caramis e la valletta del pubblico (che cambierà ogni sera).

Per a prima volta in assoluto ci sarà anche una "Giuria di esperti" composta da tutti concorrenti delle precedenti edizioni, che commenterà a suo modo ciò che vedrà sul palcoscenico.

Il giudice vero e proprio però continuerà ad essere il pubblico in studio, che resterà uno degli elementi cardine a fianco di quelli tradizionali, tra cui l'orchestra del maestro Pinuccio Pirazzoli, il semaforo posto al centro del palco e le pentole, fischietti, campanacci e perchè no anche applausi che scandiranno le performance dei "dilettanti allo sbaraglio". Conti ovviamente osserverà le esibizioni di ogni concorrente seduto sul suo sgabello, poco dietro le quinte.

La speranza della Rai è che anche le nuove tranche di puntate ripetano il successo ottenuto dalle precedenti, che hanno spinto la TV di Viale Mazzini a rinnovarla per un'altra edizione confermando praticamente in toto il cast.

La Corrida potrà ovviamente essere seguita anche sulla piattaforma RaiPlay della Rai in streaming o in modalità on demand.