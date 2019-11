Stasera torna Adrian, ospite in studio Biagio Antonacci

Il giovedì sera di Canale 5 è nuovamente dedicato a Adrian - La serie evento, per la terza settimana dal ritorno dello show, e dell'annessa serie animata, sospesi nei mesi scorsi. L'ospite musicale di Celentano sarà stavolta Biagio Antonacci, che ha confermato la sua presenza con un tweet.

"Stasera... un incontro che quando accade ancora mi porta emozione" ha scritto il cantante dal suo account ufficiale, allegando una foto di backstage dalle prove. Intorno agli altri ospiti della serata, invece, c'è ancora una coltre di mistero. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe esserci Ornella Muti, che nei giorni scorsi ha pubblicato sui social alcune foto dei film in cui ha recitato insieme al Molleggiato: nostalgia, semplice coincidenza o un indizio? Dagospia invece azzarda il nome del giornalista Andrea Scanzi. Staremo a vedere.

Sospesa lo scorso inverno a causa delle condizioni di salute di Adriano Celentano, ma anche per i deludenti ascolti, il ritorno dello show e i cambiamenti apportati non hanno finora migliorato più di tanto la situazione. Le prime due puntate sono state battute nella sfida dell'audience dalla fiction di Raiuno Un passo dal cielo 5, che si è conclusa la scorsa settimana. Giovedì scorso Adrian ha fatto registrare uno share del 13,7%, nonostante la presenza di Gianni Morandi e Maria De Filippi. La rete ammiraglia della TV di Stato, per la cronaca, propone per stasera il film Miracoli dal cielo.

