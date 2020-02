Stasera torna 'C'è Posta per Te': tra gli ospiti anche Emma Marrone

Dopo una settimana di pausa a causa di Sanremo 2020, torna questa sera su Canale 5 in prima serata "C'è Posta per Te" di Maria de Filippi. Come sempre, la trasmissione vedrà tanti ospiti e diverse sorprese.

Per il ritorno dello show della De Filippi, infatti, saranno presenti gli amatissimi giudici di "Tu Si Que Vales": Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli, che hanno intrattenuto gli spettatori di sabato sera durante le scorse settimane.

Ma non è tutto, perchè tra tra gli ospiti ci sarà anche Emma Marrone insieme a suo padre Rosario, pronta ad emozionarsi con una delle storie raccontate.

C'è posta per te può essere visto direttamente su Canale 5 alle ore 21:20, ma coloro che non hanno modo di seguirlo in TV potranno seguirlo anche sulla piattaforma proprietaria di Mediaset, Mediaset Play, in maniera totalmente gratuita, previa registrazione.

Sul sito di Witty TV sono accessibili anche tanti contenuti esclusivi sulle varie puntate.