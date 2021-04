Stasera torna Ulisse di Alberto Angela: di cosa si parlerà e dove vederla

A poche ore dall’annuncio del ritorno di Superquark di Piero Angela, stasera su Rai 1 torna Ulisse di Alberto Angela. Lo storico divulgatore televisivo, infatti, andrà in onda alle 21:25 sulla rete ammiraglia della televisione pubblica con la nuova puntata di “Ulisse - Il Piacere della Scoperta”.

La puntata di stasera sarà dedicata alle regine consorti di Enrico VIII. Lo stesso Angela, tramite il proprio account ufficiale Twitter ha dato una breve anticipazione della puntata di stasera: “Anche Enrico VIII e Anna Bolena, quando erano ancora amanti, hanno dovuto sperimentare il confinamento e la lontananza imposti da una epidemia che ha flagellato l’Inghilterra nel ‘500. Domani sera ad Ulisse racconteremo questa ed altre storie su Enrico VIII e le sue sei regine”.

Ulisse - Il Piacere della Scoperta potrà essere visto ovviamente in diretta su RAI 1 ma sarà trasmesso anche in streaming su RaiPlay, dove da domani sarà disponibile anche on demand. Non è disponibile la visione in 4K, contrariamente a quanto avvenuto in altre circostanze. Come sempre le aspettative intorno ad Ulisse sono molto alte, essendo Angela uno dei divulgatori più amati del piccolo schermo.

Come sempre vi invitiamo a restare collegati su queste pagine per tutti gli approfondimenti sulla puntata.