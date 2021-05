Stasera torna Ulisse di Alberto Angela: protagonisti gli Etruschi e Luca Ward!

Dopo la puntata di Ulisse dedicata ad Enrico VIII, torna questa sera il programma di divulgazione condotto da Alberto Angela. L'appuntamento è, come sempre, alle ore 21:25 su Rai 1, ma vediamo quale sarà il tema della serata.

Alberto Angela guiderà infatti gli spettatori in un viaggio nel mondo degli Etruschi, un popolo che da sempre ha affascinato gli appassionati per unicità e grandiosità, al punto che le loro storie sono narrate anche dai Greci e dai Romani.

Il divulgatore italiano ripercorrerà le orme degli Etruschi anche in Italia, portandoci dall'Adriatico al Tirreno e dell'Emilia Romagna alla Campania.

Il racconto prenderà il via dalla Maremma Laziale, per poi approdare nelle necropoli di Tarquinia e di Cerveteri, senza dimenticare il Museo Nazionale Archeologico di Tarquinia dove sono custodite le opere della ricerca arte metallurgica etrusca ed una preziosa collezione di sarcofagi.

Tra i protagonisti assoluti della puntata di sarà Luca Ward, non solo nelle vesti di narratore. Il doppiatore ha infatti pubblicato sul proprio account ufficiale Facebook il video che proponiamo in calce, proprio in compagnia di Alberto Angela.

Ulisse - Il Piacere della Scoperta potrà essere seguito oltre che in TV anche sulla piattaforma RaiPlay sia in streaming che on demand, per coloro che vogliono recuperarla in un secondo momento.