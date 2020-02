Stasera in TV - 16 Febbraio: Fabio Fazio sfida Live Non è la D'Urso

Dopo il ritorno da record di C'è Posta per Te, che ieri sera ha doppiato il diretto concorrente della rai, "Una Storia da Cantare", la rete ammiraglia di Mediaset spera di fare il bis questa sera con la nuova puntata di "Live non è la D'Urso", ma vediamo insieme la programmazione completa.

Programmi TV - 16 Febbraio

RAI 1

20:00 - TG1

20:35 - Soliti Ignoti - Il Ritorno

21:25 - Come una madre

23:00 - TG1 60 secondi

23:30 - Istria, terra del mio dolore

RAI 2

20:30 - TG2

21:05 - Che tempo che fa

23:40 - La domenica sportiva

RAI 3

20:00 - Blob

20:30 - Grande Amore

21:20 - Amore Criminale

23:25 - TG Regione

23:30 - TG3 Mondo

23:59 - Sopravvissute

Rete 4

20:30 - Stasera Italia Weekend

21:27 - Blood Father

23:30 - Pressing Serie A

Canale 5

20:00 - TG5

20:40 - Paperissima Sprint

21:20 - Live Non è la D'Urso

Italia 1

20:25 - CSI Miami

21:15 - Il mistero dei Templari

La7

20:00 - TG La7

20:35 - Non è L'Arena

Come sempre, ricordiamo che i programmi Mediaset potranno essere seguiti anche sulla piattaforma proprietaria Mediaset Play, a cui ci si può iscrivere gratuitamente tramite il sito ufficiale.

Lo stesso discorso per la RAI: dallo scorso novembre è infatti disponibile il nuovo RaiPlay che consentono di accedere a tutta la programmazione sia in diretta che tramite la sezione on demand, anche da smartphone e tablet.