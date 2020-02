Stasera in TV - 18 Febbraio: torna la Champions League in chiaro!

Come sempre, eccoci con il nostro appuntamento quotidiano con la programmazione televisiva della serata sulle reti Mediaset e RAI. Questa sera ce n'è davvero per tutti i gusti: si va dai reality show come Pechino Express e La Pupa ed il Secchione agli appuntamenti calcistici con il ritorno della Champions League.

Programmi TV - 18 Febbraio

RAI 1

20:00 - TG1

20:30 - I Soliti Ignoti - Il ritorno

21:25 - Purchè finisca bene - Al Posto Suo

23:45 - TG1 60 secondi

RAI 2

20:30 - TG2

21:00 - TG2 Post

21:20 - Pechino Express - Le Stagioni dell'Oriente

RAI 3

20:00 - Blob

20:20 - Nuovi Eroi

20:45 - Un Posto al Sole

21:20 - #CartaBianca

23:59 - TG3 Linea Notte

Rete 4

20:30 - Stasera Italia

21:25 - Fuori dal Coro

Canale 5

20:00 - TG5

20:30 - Striscia La Notizina

21:00 - UEFA Champions League: Atletico Madrid vs Liverpool

23:30 - X-Style

Italia 1

20:24 - La Pupa ed il Secchione - La clip best

20:25 - CSI Miami

21:25 - La Pupa ed il Secchione

La7

20:00 - TG La7

20:35 - Otto e mezzo

21:15 - Di Martedì

Appuntamento cardine della programmazione di Mediaset di questa sera è il ritorno della Champions League con la supersfida del Wanda Metropolitano, mentre sulla RAI andrà in onda la seconda puntata di Pechino Express 2020.

Ricordiamo che i programmi RAI e Mediaset saranno visibili anche sulle rispettive piattaforme RaiPlay e Mediaset Play.