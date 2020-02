Stasera in TV - 20 Febbraio: torna Don Matteo 12. Le Iene su Italia 1

Come sempre, ecco il nostro appuntamento con gli appuntamenti di stasera in TV. Dopo due settimane di pausa a causa di Sanremo 2020 e della Coppa Italia, torna su Rai 1 Don Matteo 12, con i nuovi episodi, mentre su Italia 1 andrà in onda la nuova puntata de Le Iene.

Programmazione TV - 20 Febbraio

RAI 1

20:00 - TG1

20:30 - Soliti Ignoti - Il Ritorno

21:25 - Don Matteo 12

23:20 - TG1 60 secondi

23:45 - Porta a Porta

RAI 2

20:30 - TG2

21:00 - TG2 Post

21:20 - Passengers

23:30 - Stracult Live Show

RAI 3

20:00 - Blob

20:20 - Nuovi Eroi

21:05 - Un Posto al Sole

21:40 - Skianto

23:25 - Grazie dei Fiori - Ribelli

23:59 - TG3 Linea Notte

Rete 4

20:30 - Stasera Italia

21:25 - Dritto e Rovescio

Canale 5

20:00 - TG5

20:40 - Striscia La Notizia

21:21 - Mamma o papà?

22:15 - TGCom

23:30 - Klimt & Schiele. Eros e Psiche

Italia 1

20:25 - CSI Miami

21:20 - Le Iene Show

La7

20:00 - TG La7

20:35 - Otto e mezzo

21:15 - Piazzapulita

L'appuntamento cardine della serata è il ritorno di Don Matteo 12 con la quinta puntata di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine nella giornata di ieri, pubblicando anche tutte le anticipazioni e la trama sui nuovi episodi del prete più amato della TV italiana.

Questa sera la puntata di Un Posto al Sole andrà eccezionalmente in onda alle 21:05 e non alle 20:45. Conseguentemente, terminerà anche più tardi.