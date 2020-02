Stasera in TV - La programmazione Rai e Mediaset di martedì 11 febbraio

Torna il consueto appuntamento con la programmazione serale della televisione italiana, che oggi vedrà l'inizio dell'ottava edizione di Pechino Express, mentre su Italia 1 continuerà La Pupa e il Secchione e Viceversa, condotta da Paolo Ruffini e Francesca Cipriani. Di seguito trovate la programmazione completa.

Programmazione TV - Martedì 11 Febbraio

RAI 1



20:00 - TG1

20:30 - I Soliti Ignoti: il ritorno

21:25 - Purché finisca bene - Mai scherzare con le stelle!

23:28 - TG1 60 Secondi

23:30 - Porta a Porta

RAI 2



20:30 - TG2 20.30

21:00 - TG2 Post

21:20 - Pechino Express Le Stagioni dell’Oriente

RAI 3



20:00 - Blob

20:20 - Nuovi Eroi

20:45 - Un posto al sole

21:20 - #cartabianca

23:59 - TG3 Linea notte

Rete 4

20:30 - Stasera Italia

21:25 - Fuori Dal Coro

Canale 5





20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

21:21 La Signora dello Zoo di Varsavia

23:49 X-Style

Italia 1



20:25 - C.S.I. Miami -Morte Sui Pattini

21:25 - La Pupa e il Secchione e Viceversa

La 7



20:00 - TG La7

20:35 - Otto e mezzo

21:15 - Di martedì

Come al solito, in mattinata sono stati resi disponibili i dati di ascolto del lunedì, serata che ha visto il ritorno e il trionfo de L'amica Geniale - Storia del Nuovo Cognome, che ha battuto il Grande Fratello Vip. Per maggiori informazioni sul reality di Canale 5, vi rimandiamo al nostro recap della decima puntata del GF Vip.