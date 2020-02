Stasera in TV - Lunedi 3 Febbraio 2020: GF Vip su Canale 5 in attesa di Sanremo

La TV italiana è in attesa di Sanremo 2020, che prenderà il via ufficialmente domani sera su Rai 1, ma nel frattempo si gioca le ultime carte prima dell'ormai consueta pausa della programmazione per consentire a tutti di seguire il Festival.

Punto cardine dell'intera programmazione televisiva di oggi 3 Febbraio sarà la nona puntata del Grande Fratello Vip 2020, in onda alle 21:40 su Canale 5 ovviamente condotta da Alfonso Signorini. La produzione ha già preannunciato delle "rivelazioni scottanti" per i concorrenti, che saranno alle prese con una gara proprio a tema Sanremo.

Alle 21:40 su Rai 1 invece andrà in onda l'ultima puntata di "La guerra è finita", mentre alle 21:20 prenderà il via su Rai 2 la tripla puntata di 911, con gli episodi 10, 11 e 12 della seconda stagione. Su Rai3 invece dopo l'episodio di Un posto al sole toccherà a PresaDiretta, che tratterà un tema molto interessante: l'importanza degli insetti sulle sorti dell'umanità.

Passando a Mediaset, a competere con il GF VIp ci saranno, alle 21:30 su Rete 4 "Quarta Repubblica", mentre su Italia 1 alle ore 21:25 prenderà il via "A Quiet Place: Un posto tranquillo" in prima tv.

Su La7 invece dalle 21:15 spazio ad "Eden - Un pianeta da salvare".